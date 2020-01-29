Piyanonun yıldızları Bursa'da - Son Dakika
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Piyanonun yıldızları Bursa'da

6 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı.

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BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı. 1 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde, tüm resital ve gala konserleri halka açık olarak ücretsiz sunulacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan ve 1 Şubat'a kadar devam edecek olan etkinlikler, 09.00- 18.00 saatleri arasında izleyiciye açık olacak. Festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden piyano sanatçıları Bursa'ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD'den Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, İsveç'ten Natalia Kazimirovskaia ve çok sayıda genç piyano sanatçısı sahne alacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Devlet Konservatuarı'ndan akademik kadrolar ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi'nden öğretmenler de yine organizasyon kapsamında performanslarını sergileyecek. Toplam 250 piyanist, hazırladıkları eserlerle Bursalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

'GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

Festivalin, gençlerin tecrübe sahibi olmasında önemli katkı sağlayacağını söyleyen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Bursa'da ilk defa yapılan 'Piyano'nun yıldızları Uluslararası Festivali' büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenmiş ve 250 pırıl pırıl çocuk 6 ülkeden katılıyor. Hem bizlerle çalışmalar yapıyorlar hem de kendilerini sahnede gösteriyorlar. Böylece çok önemli bir tecrübe sahibi oluyorlar. Örnek alınabilecek bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara biraz olsa da katkıda bulunabilmek benim için çok önemli, çok büyük bir mutluluk" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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