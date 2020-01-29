Piyanonun yıldızları Bursa'da - Son Dakika

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katıldığı Uluslararası Bursa Piyano Festivali başladı. 1 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde, tüm resital ve gala konserleri halka açık olarak ücretsiz sunulacak.

'GENÇLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT'

Festivalin, gençlerin tecrübe sahibi olmasında önemli katkı sağlayacağını söyleyen Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, "Bursa'da ilk defa yapılan 'Piyano'nun yıldızları Uluslararası Festivali' büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenmiş ve 250 pırıl pırıl çocuk 6 ülkeden katılıyor. Hem bizlerle çalışmalar yapıyorlar hem de kendilerini sahnede gösteriyorlar. Böylece çok önemli bir tecrübe sahibi oluyorlar. Örnek alınabilecek bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara biraz olsa da katkıda bulunabilmek benim için çok önemli, çok büyük bir mutluluk" dedi.