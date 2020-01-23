Piyanonun yıldızları Bursa'da buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piyanonun yıldızları Bursa'da buluşuyor - Son Dakika

Piyanonun yıldızları Bursa'da buluşuyor

15 dakika önce

BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 6 farklı ülkeden 250 piyano sanatçısının katılacağı Uluslararası Bursa Piyano Festivali, 28 Ocak'ta başlıyor.

Piyanonun yıldızları Bursa'da buluşuyor, System.String[]

5 gün sürecek festivalde, tüm resital ve gala konserleri halka ücretsiz sunulacak.

Bursalı sanatseverler ve piyano düşkünleri, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında piyano ziyafeti yaşayacak. Uluslararası Bursa Piyano Festivali, 28 Ocak tarihinde 'Start' diyecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılacak etkinlikler, 09:00-18:00 saatleri arasında izleyiciye açık olacak. Festival kapsamında 6 farklı ülke ve 25 şehirden piyano sanatçıları Bursa'ya gelecek. Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, ABD'den Prof.Dr. Tamara Poddubnaya, İsveç'ten Natalia Kazimirovskaia ve 13 yaşındaki piyano dâhisi Mert Hakan Şeker de konserler kapsamında sahne alacak. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Devlet Konservatuarı'ndan akademik kadrolar ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Elena Çekiç Müzik Akademisi'nden öğretmenler de yine organizasyon kapsamında performanslarını sergileyecek. Toplam 250 piyanist, hazırladıkları eserlerle Bursalı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Festival programı çerçevesinde, dünyaca ünlü piyanistler tarafından genç piyanistlere Master Class eğitimleri de verilecek. Festivalin en dikkat çekici taraflarından bir tanesi de 31 Ocak-1 Şubat tarihleri akşamında icra edilecek olan gala konserleri. 5 gün boyunca Bursalılar, tüm resital ve gala konserlerini ücretsiz izleyebilecek.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:38 Kaynak: Bültenler
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