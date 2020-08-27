Piyanoya gönül gözüyle dokunan görme engelli müzisyen öğretmen olmak istiyor - Son Dakika

Küçük yaşta müzik yeteneği keşfedilen görme engelli Ümit Ekrem Mikyas, müzik öğretmeni olma hayalini gerçekleştirerek Anadolu'da yetenekli öğrencilerle buluşmak istiyor.

Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi'ni birincilikle bitiren Mikyas (20), müzik öğretmenliği bölümüne girebilmek için pek çok üniversitenin yetenek sınavlarına katılıyor.

Bunlardan biri de Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü'nün yetenek sınavı. Sınava girmek için Edirne'ye gelen Mikyas, hayali için sınavlarda ter döküyor.

"Müziğe aşığım"

Mikyas, AA muhabirine, müziğe aşık olduğunu, babasının 2 yaşında aldığı orgla müziğe başladığını belirterek, "Küçücük bir orgla başladım. Okula gittim, öğretmenlerim müziğe ilgimi keşfetti. Daha sonra Tekirdağ'da Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Birincilikle kazandım bu okulu birincilikle de bitirdim. Hedefim en üst noktada müzik öğretmenliği bölümüne yerleşebilmek." dedi.

Öğretmenliğin yanı sıra dünyanın tanıdığı bir müzisyen olmanın da hayalini kurduğunu ifade eden Mikyas, çok sevdiği Barış Manço'yu örnek aldığını belirtti.

Manço'nun tüm şarkılarını icra edebildiğini vurgulayan Mikyas, "Barış Manço en sevdiğim sanatçılardan biri, onu örnek alıyorum. Kendisi hem insani hem de sanatsal olarak sevdiğim bir kişiliktir. Tüm şarkılarını biliyor ve piyanoda çalıyorum. Gençlere Barış Manço öneriyorum. Bu aralar yabancı ve rap şarkılar çok dinliyor gençler. Ne varsa bizde vardır, eskilerde vardır. Müziğin tadı asıl eski şarkılarda, bestelerde. Elektronik müzikte iş yok." diye konuştu.

"Herkes 'yaşamaz' dedi adı onun için ümit oldu"

Ümit'in babası Murat Mikyas da oğlunun başarısının en büyük hayali olduğunu, oğlunun piyanonun yanında yan flüt, saz ve klarnet de çalabildiğini anlattı.

Prematüre doğduğu için herkesin "yaşamaz" dediği oğlunun bugüne kadar hep kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Murat Mikyas, "Hayatta hep onun için uğraşıyoruz. Oğlum erken doğum prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Herkes 'yaşamaz' dedi adı onun için ümit oldu. Oğlumun hayatı 2.5 yaşında orgla tanışmasıyla değişti. Orgla tanıştığı müzik sevdası bugüne kadar başarılarıyla devam etti." ifadelerini kullandı.

Ümit'in ablası Deniz Işık da kardeşinin nota bilgisi olmadan kendi çabaları ve öğretmenlerinin desteğiyle birçok enstrümanı çalmaya başladığını aktardı.

Kardeşinin müziğe aşık olduğunu belirten Işık, "Umarım Ümit, bu aşkını ve bilgilerini öğrencilerine müzik öğretmeni olarak aktarır ve hayalini yaşar. Onunla gurur duyuyoruz." dedi.