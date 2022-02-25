Piyanoya gönül veren 11 yaşındaki Akıncı, uluslararası dereceler kazandı - Son Dakika
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Piyanoya gönül veren 11 yaşındaki Akıncı, uluslararası dereceler kazandı

25.02.2022 12:39
Piyanoya gönül veren 11 yaşındaki Akıncı, uluslararası dereceler kazandı

Yaklaşık 7 yıldır piyanoyla ilgilenen 11 yaşındaki Irmak Akıncı, çok sayıda organizasyonda uluslararası dereceler elde etti.

Yaklaşık 7 yıldır piyanoyla ilgilenen 11 yaşındaki Irmak Akıncı, çok sayıda organizasyonda uluslararası dereceler elde etti.

Ailesinin yönlendirmesiyle 4 yaşında piyano çalmaya başlayan Akıncı, ilk uluslararası ödülünü ABD South Florida Uluslararası Piyano Yarışmasında 2'ncilikle kazandı.

Daha sonra Almanya'da Musical Fireworks in Baden Wuerttemberg Uluslararası Piyano yarışmasında 3'üncülük elde eden Akıncı, ardından Canadian-Ukranian Festival of Children and Youth Creativity Toronto Müzik Festivalinde hem kompozisyon hem de piyano dalında birincilik ödüllerini aldı.

International Music Competition CA Renaıssance yarışmasına piyano dalında katılarak birincilik ödülünü kazanan Akıncı, 3 Şubat'ta Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarınca düzenlenen 3. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Festivali'nde 9-12 yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı.

Akıncı, Almanya'da da şubat ayında düzenlenen International Euregio Online Piano Award'da 3'üncülük ödülünü aldı.

İyi bir konser piyanisti olmayı amaçladığını belirten Akıncı, "Ülkemi yurt dışında da en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İçimdekileri ve düşündüklerimi müziğimle aktarmak istiyorum çünkü beste yapmak benim için vazgeçilmez bir tutku." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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