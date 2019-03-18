Son Dakika Haberleri: Piyanoyla "Urfa Divanı"Nı Seslendirdi

Piyanoyla "Urfa Divanı"Nı Seslendirdi

45 dakika önce

Piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa'da "Urfa Divanı"nı seslendirdi.

Piyanoyla
Piyanist Tofig Shikhiyev, Şanlıurfa'da "Urfa Divanı"nı seslendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Piyano Günleri" kapsamında, ödüllü piyanist Tofig Shikhiyev, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde konser verdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, birbirinden güzel eserler çalan piyanist Shikhiyev, dinleyicilere sürpriz yaparak Şanlıurfa'ya özgü müzik makamı olan "Urfa Divanı"nı piyanoyla seslendirdi.

Urfa Divanı'nı ilk kez piyanoyla dinleyen sanatseverler, Shikhiyev'i uzun süre ayakta alkışladı.

Shikhiyev, konserin ardından yaptığı değerlendirmede Şanlıurfa'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Şanlıurfa tarihi ve kültürünün çok eskilere dayandığını aktaran Shikhiyev, "Kökleri tarihin en derinlerine kadar dayanan böylesine bir şehirde ve yine böylesine tarihi bir mekanda konser vermek benim için çok güzeldi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:25 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Piyanist, Kültür Sanat
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