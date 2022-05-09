Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi

09.05.2022 12:45
Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alınan bir kamyon Manisa girişinde durduruldu.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alınan bir kamyon Manisa girişinde durduruldu. Kamyonda koliler içine saklanmış vaziyette piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan saha çalışmalarında, Manisa'ya başka illerden bandrolsüz kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceğinin anlaşılması üzerine, sürücülüğünü T.K. isimli şahsın yaptığı bir kamyon takibe alınarak Manisa girişinde durduruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kamyonda yapılan aramada koliler içine saklanmış şekilde yaklaşık

piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan 3 milyon 625 bin adet bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında tahkikata başlanıldı. - MANİSA

Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Türk Lirası, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 1 milyon 800 bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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