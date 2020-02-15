Piyasa değeri 1 milyon lira olan 497 kilo kaçak gri civa alışverişine 8 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Piyasa değeri 1 milyon lira olan 497 kilo kaçak gri civa alışverişine 8 gözaltı (2) - Son Dakika

Piyasa değeri 1 milyon lira olan 497 kilo kaçak gri civa alışverişine 8 gözaltı (2)

6 saat önce

SERBEST KALDILARİzmir'in Foça ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lira olan, kaçak 497 kilo gri civayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Piyasa değeri 1 milyon lira olan 497 kilo kaçak gri civa alışverişine 8 gözaltı (2), System.String[]

SERBEST KALDILAR

İzmir'in Foça ilçesinde yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lira olan, kaçak 497 kilo gri civayla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Seyfi GÜL/ Foça, (İZMİR)


Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:58 Kaynak: DHA
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