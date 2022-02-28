Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi - Son Dakika
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Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi

28.02.2022 12:05
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenilen 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, takibi yapılan araç durduruldu. Araç içerisinde zulalanmış şekilde 14 paket halinde 8 kilo 440 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddesinin ise piyasa değerinin 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden; H.U., B.D. ve F.K. isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Burak Can Tokyürek/ İHA)

Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi
Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerindeydi Sakarya'da ele geçirildi

YORUMLAR
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Türk Lirası, Uyuşturucu, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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