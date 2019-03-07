Son Dakika Haberleri: Piyasa Değeri 10 Bin TL Olan Uyuşturucu Ele Geçirildi

Piyasa Değeri 10 Bin TL Olan Uyuşturucu Ele Geçirildi

1 saat önce

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine durdurdukları araç içinde bulunan şahısların üzerinden piyasa değeri 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (Bonzai) ele geçirirken, araçtaki 4 kişi de gözaltına alındı.

Piyasa Değeri 10 Bin TL Olan Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine durdurdukları araç içinde bulunan şahısların üzerinden piyasa değeri 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (Bonzai) ele geçirirken, araçtaki 4 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Alaplı ilçesine uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Alaplı girişinde aracı durdurdu. Araç içinde bulunan B.T. (19), U.M. (20), F.B. (21) ve S.K. (22) gözaltına alınırken, şahısların üzerinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL olan 430 gram sentetik uyuşturucu (bonzai) ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı Bakan Pakdemirli: 92 Projeye 11 Milyon TL Destek Ödenecek

Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:37:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa Değeri 10 Bin TL Olan Uyuşturucu Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]