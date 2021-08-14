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Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi - Son Dakika

Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi

14.08.2021 07:48
Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi, System.String[]

Denizli'de diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar satışa sunun 4 şüpheli, Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

Denizli'de diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar satışa sunun 4 şüpheli, Denizli merkezli 3 ilde yapılan operasyonla yakalandı. Piyasa değeri 10 milyon TL olan malzeme ve ziynet eşyalarına el konulurken, 4 kuyumcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kuyumculuk yapan şüphelilerin basımı yalnızca "Merkez Bankası Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün" yetkisinde olan milli ziynet altınlarını usulsüz şekilde gramaj ve ayarı düşürülerek üretip satışını yapmak suretiyle haksız kazanç elde ettikleri yönünde ekipler bilgi aldı. 3 ay süreyle yapılan fiziki takip ve detaylı çalışmalarda, Denizli'de kuyumcu olarak faaliyet gösteren şüphelilerin diğer kuyumculardan aldığı saf altınları farklı illerde bulunan illegal atölyelerde milli ziynet altınları şeklinde basımını yaptırarak tekrar Denizli'de satışa sunduklarının tespit edildi. Genişletilen soruşturmalar kapsamında Denizli merkezli Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde koordineli ve eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, H.B., N.K., E.K. ve C.B. yakalandı.

Ele geçirilen malzeme ve ziynetlerin piyasa değeri 10 milyon TL

Şüphelilerin üzerlerinde ve tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; 4290 adet çeyrek altın, 438 adet yarım altın, 1259 adet tam altın, 97 adet Ata altın, 79 adet Cumhuriyet Lira altın, 8587 adet 2 Euro madeni para, 1020 gram astar olarak tabir edilen altın, 8451 adet 2 Euro madeni para yapımında kullanın metal parça, 6 adet altın ve madeni para basımında kullanılan metal eritme, kesme, presleme makinesi, 48 adet çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını, Ata Lira ve Reşat altını mühür kalıbı, 3 adet madeni 2 Euro mühür kalıbı, 75 adet damgasız pul altın ele geçirildi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen altınlar, yapancı menşeli madeni paralar ve baskı işlemlerinde kullanılan mühür kalıplarının yaklaşık piyasa değerinin 10 milyon TL olduğu değerlendirdi.

"Paraya Eşit Sayılan Değerde Sahtecilik ve Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen 4 kuyumcu tutuklandı. - DENİZLİ

Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi
Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi
Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi

Türk Lirası, Denizli, Kuyumcu, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 10 milyon TL olan sahte para ve altın ele geçirildi - Son Dakika


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