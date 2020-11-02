Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

- Piyasa değeri 10 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi

BATMAN - Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 10 milyon TL olan metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Yüksekova'dan Batman'a getirilen, buradan da batı illerine sevkiyatı yapılması planlanan 55 kilo 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesinin Türkiye'de ilk kez bu kadar yüklü analiz çalışması sonucu araçta ele geçirildiği öğrenilirken, konu ile ilgili de 1 kişi tutuklandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik son 10 ayda 581 operasyon yapıldı. Operasyonlarda 877 kişiye adli işlem, 114 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 10 ayda, 1 ton 25 kilo esrar, 83 kilo 448 gram metamfetamin, 11 bin 615 adet uyuşturucu hap, 384 gram eroin, 396 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç yaptığı açıklamada "İlk olarak net bir cevap veremiyorum ancak arkadaşlarımızın analiz çalışması neticesinde elde edilen araçta yakalanan yüklü miktar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız tarafından yapılan analiz sonucu aracın takibi neticede Kozluk ilçemiz civarında durdurulması neticesinde aracın içerisinde 55 kilo met dediğimiz met amfetamin uyuşturucu madde yakalandı. 2 şahıs bir çocukla beraber gereği yapıldı. Adli süreç şuanda devam ediyor. İlk günden geldiğimizden itibaren bakanımızın, genel müdürlülüğümüzce bu konudaki hassasiyetimizi hepimiz biliyoruz. Uyuşturucuya geçit yok dedik. İlimizdeki gençleri zehirlemeye müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Bu manada ilgili arkadaşlarımız bizi de mahcup etmediler şuan itibariyle 1 ton üzerinde uyuşturucu madde ve diğer maddeler olmak üzere çok ciddi yakalamalar yaptık. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz. Bakanımızın talimatıyla başladığımız bir konu var 'en iyi narkotik polisi anne' diye sloganlaştırdığımız inşallah yakın zamanda tanıtımı yapmak kaydıyla bu tür insanlarımızı uyuşturucu dediğimiz maddeden uzaklaştırmaya, gençlerimizi bu manada korumaya çalışacağız ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.