Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı - Son Dakika

Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı

6 saat önce

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu-Tosya karayolu üzerinde piyasa değeri 162 bin TL olan kaçak telefon ve bilgisayar malzemesi ele geçildi.

Piyasa değeri 162 bin TL kaçak 'telefon ve bilgisayar' aksesuarları yakalandı, System.String[]

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kastamonu- Tosya karayolu üzerinde piyasa değeri 162 bin TL olan kaçak telefon ve bilgisayar malzemesi ele geçildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu-Tosya karayolu Aşağı Elyakut köyü mevkisinde jandarma arama noktasında yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada gümrük işlemlerine tabi tutulmadan ülkeye kaçak yollardan sokulduğu ve Kastamonu'da piyasaya sürülmek üzere Güneydoğu illerinden getirildiği tespit edilen maddi değeri 162 bin TL değerinde 1816 adet cep telefonu kulaklığı, 2072 adet akıllı telefon bağlantı kablosu, 822 adet şarj aleti, 112 adet bluetooth kulaklık, 249 adet mikro SD kart, 328 adet araç içi çakmaklık şarj aleti, 9 adet FM modülatör, 53 adet sim kart adaptörü, 53 adet kartlık ele geçirildi.


Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli makamlara sek edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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