Piyasa değeri 250 bin lira! Hastane camından giren hırsız, kanser ilaçlarını çaldı - Son Dakika

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen ay meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde hastanenin camından ilaçların olduğu bölüme giren hırsız etrafı kontrol ettikten sonra dolaptaki kanser ilaçlarına yöneldi.

250 BİN LİRA DEĞERİNDEKİ İLAÇLARI ÇANTASINA DOLDURDU

Bir süre ilaç dolabını açmaya çalışan hırsız, dolap kapağını kırarak kapıyı açtı. Yanında getirdiği çantaya yaklaşık 250 bin lira değerindeki kanser ilacını dolduran hırsız, etrafı önlükle sildikten sonra kaçtı.

KAMERA KAYITLARI YAKALATTI

Hastane görevlilerinin kanser ilaçlarının çalındığını bildirmesi üzerine harekete geçen Şişli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin eşkal bilgilerini tespit eden ekipler, MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından da gidiş yönünü belirledi. Yapılan arşiv incelemesinde şüphelinin A.C.Ş olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin camından içeri girmesi ve kanser ilaçlarının olduğu bölüme yönelmesi görülüyor. Hırsız, ilaç dolabını açmak için bir süre uğraştıktan sonra dolabı açıyor. Dolapta bulunan yaklaşık 250 bin lira değerindeki kanser ilacını çantasına dolduran hırsız, giderken de önlükle etrafı sildikten sonra kaçıyor. Şüpheli Şişli Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. A.C.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.