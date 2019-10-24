Son Dakika Haberleri: Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını
Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını

Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını

56 dakika önce

Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını İZMİR - İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 bin TL olan cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu belirtilerek satılan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünleri ele geçirildi.

Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını


İZMİR - İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 50 bin TL olan cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu belirtilerek satılan gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünleri ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, cinsel gücü arttırıcı özelliği bulunduğu öne sürülerek satılan gümrük kaçağı hap ve zayıflama ürünlerine karşı çalışma başlattı. Buca ve Konak ilçelerinde yapılan baskınlarda, çeşitli markalarda 19 bin 909 adet cinsel içerikli hap ve çeşitli markalarda bin 758 adet zayıflama ürünü ele geçirildi. El konulan 21 bin 667 adet cinsel içerikli ürünün, yaklaşık piyasa değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi.

İki adrese yapılan operasyonlarda, ürünün satışını yaptığı iddia edilen Ü.S. ve E.I. isimli iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Piyasa değeri 50 bin TL olan gümrük kaçağı ürünlere polis baskını

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:38 Kaynak: İHA
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