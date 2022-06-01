Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi

01.06.2022 11:30
Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'da bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 karton kutu içerisinde piyasa değeri 50 bin TL olan toplam 100 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 3 karton kutu içerisinde piyasa değeri 50 bin TL olan toplam 100 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nde H.Y.D. isimli şahsın kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine 30 Mayıs 2022 tarihinde, adı geçen adreste elinde poşetlerle yürürken yakalandı.

Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 3 karton kutu içerisinde toplam 100 adet ülkeye sokulması yasak kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigaraların piyasa değerinin toplam 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Şüpheli şahsa '5607 sayılı kanunun 3/5 maddesine muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili Antalya Çocuk Suçları Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 50 bin TL olan kaçak elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


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