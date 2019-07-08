Son Dakika Haberleri: Piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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Piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

37 dakika önce

Piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi Muğla'da deniz yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen 1.

Piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Muğla'da deniz yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
MUĞLA - Muğla'da, deniz yoluyla Türkiye'ye sokulmak istenen piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli de gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan takip ve analiz çalışmaları sonucunda suç örgütü lideri A.A'nın yurtdışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucu maddeyi Milas ilçesindeki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığını tespit etti.
Balkan tlkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun, Milas ilçesi Haydar Koyu yanında bulunan küçük bir koydan teslimatının yapılacağının belirlenmesi üzerine, operasyon düzenlendi. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları ve karadan da takviye olarak katılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat unsurlarıyla beraber deniz yoluyla gelen zodiac botun sahile ulaşmasıyla birlikte eş zamanlı olarak operasyona başlatıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık olarak 1,5 ton skunk maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan uyuşturucu maddeyi getiren suç örgütü lideri dahil 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Piyasa değeri 50 milyon lira değerinde 1,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
Türkiye, Muğla, 3. Sayfa
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