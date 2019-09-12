Piyasa değeri 500 bin TL... İstanbul Havalimanı'nda pırlanta operasyonu kamerada

Hindistan'ın Mumbai şehrinden uçakla İstanbul'a gelen bir yolcu gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta, polis tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos'ta özel bir havayollarına ait uçakla Hindistan'ın Mumbai'den İstanbul'a gelen Y.D. isimli bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Adı açıklanmayan kaçakçıyı İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş peronunda durduran polis, bagajında yapılan aramalarda 9 adet klipsli poşet içerisinde toplam ağırlığı 69,57 gram gelen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta ele geçirildi. Bunun üzerine ekipler yasa dışı yolla ülkeye sokulmak istenen pırlantaya el koyarken, hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan yolcunun Mumbai üzerinden İstanbul'a geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.D. hakkında kaçakçılık suçlarına muhalefet kanununa göre işlem yapılarak savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.