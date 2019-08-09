Piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olan uyuşturucu ele geçildi
2 saat önce
Polis ekipleri, Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Polis Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
ekipleri, Başakşehir
, Arnavutköy
ve Beyoğlu
'nda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL uyuşturucu ele geçilirken, Operasyon anı da saniye saniye kameraya yansıdı. Narkotik
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'ye gönderilen bir kargo gönderisinde 16 kilogram Afyonsakızı, Arnavutköy'de bir tıra yaptığı operasyonda 80 kilo gram eroin, ele geçirdi. Beyoğlu'nda yapılan operasyonda ise, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değeri 6 milyon 500 bin TL olduğu öğrenilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. - İSTANBUL
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