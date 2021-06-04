Piyasa değeri 600 bin lira, eş zamanlı operasyonlarla ele geçirildi - Son Dakika

Sivas'ta eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makaron ele geçirildi.

Sivas Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı olarak 13 adrese operasyon yaptı. Adreslerde yapılan incelemelerde piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak tütün, sigara ve makoron ele geçirildi. Operasyon kapsamında Sivas İl Merkezinde 7 şüpheli, Hatay ilinde 1 şüpheli yakalandı. Adli işlemlerin ardından 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS