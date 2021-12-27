Üye Girişi
Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

27.12.2021 08:06

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K. ve M.G.'nin araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların aracını tespit eden narkotik dedektifleri, arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine zulalanmış piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilogram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi
Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi
Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika


MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:05
TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı: Kurumu, siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu verilmediğini açıkladı: Kurumu, siyasi tartışmaların parçası haline getirmek istemedim         
08:02
Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü kayıplara karıştı Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü kayıplara karıştı         
07:01
Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi Fenerbahçe'den haftalar sonra galibiyeti geldi         
20:58
Manchester City-Leicester City maçında enfes goller Manchester City-Leicester City maçında enfes goller         
20:17
Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor Kadıköy'de Ali Koç'a tepkiler devam ediyor         
20:00
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti         
18:48
Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor Yeşil mercimeğin faydaları saymakla bitmiyor         
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan cevap         
17:25
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür         
12:31

Son Dakika Haberleri
08:01 Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı
08:00 Otobanda zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi, 2 ölü, 5 yaralı
07:59 Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak
07:59 Kaçakçılık şubesinde memur olan polis evinde ölü bulundu
07:58 Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü
07:57 Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü
23:40 İçişleri Bakanlığı'nın özel teftiş kararına Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yüklendi: Takımına güvenme
23:21 Fenerbahçe, Süper Lig'e damga vurdu
23:12 Sohayko Derneği, pitbull saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacak
22:55 Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Alex sözleri: Hayır diyemez
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 08:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Piyasa değeri 600 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement