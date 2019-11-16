Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 2 kilogram 150 gram ağırlığında kokain ele geçirilirken, Ankara'da da Esenboğa Havalimanı'nda yapılanbir diğer operasyonda ise 13 bin paket elektronik sigara tütünü yakalandı.



Ticaret Bakanlığınca yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmalar sonucunda; Kolombiya-Panama-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçakta seyahat eden Türk vatandaşı bir kişi, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına ilişkin istihbarat alındı. Takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza Ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak zanlı tespit edilerek gözaltına alındı.



Zanlının valizleri x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.



Piyasa değeri 700 bin TL



Şüpheliye ait olduğu anlaşılan söz konusu valizlerden birine narkotik dedektör köpeklerin aşırı tepki verdi. Açılan valizin içinde kapak bölümü ve astarının arasına gizlenmiş vaziyette 2 kilogram 150 gram ağırlığında eroin bulundu. Piyasa değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu belirlenen kokaine el konuldu. Zanlı ise tutuklanarak emniyete götürüldü.



13 bin paket elektronik sigara



Öte yandan, Esenboğa'da gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Ukrayna uyruklu dört şahıs hakkında elde edilen istihbarat sonucunda kaçak elektronik sigaraları ülkeye sokacakları bilgisi elde edildi. Uçaktan indikleri andan itibaren takibe alınan zanlılar, yolcu salonundan çıkış yapacakları sırada Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. X-ray taramasına sevk edilen şahısların valizlerinde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince aranan valizlerin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 270 bin lira olan 13 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi. - ANKARA