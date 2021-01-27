Piyasa değeri tam 5 milyon olan binlerce malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Piyasa değeri tam 5 milyon olan binlerce malzeme ele geçirildi
27.01.2021 17:42
Piyasa değeri tam 5 milyon olan binlerce malzeme ele geçirildi Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.
Piyasa değeri tam 5 milyon olan binlerce malzeme ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 5 milyon olduğu değerlendirilen bin 611 adet akıllı cep telefonu ve binlerce malzeme ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malkara İlçesinde bir işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Tahmini piyasa değerinin 5 milyon olduğu tahmin edilen bin 611 adet akıllı cep telefonu, 960 Adet Şarj adaptörü, bin 80 adet şarj kablosu, 340 adet elektronik sigara ve 292 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheli 1 şahsa 5607 SKM suçundan işlem yapılmak üzere yasal işlem başlatıldı.
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