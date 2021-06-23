Piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi - Son Dakika

Eskişehir'de kaçak yollarla taşındığı tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 127 adet tır lastiği ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak yollarla nakledildiği tespit edilen ürünlerin ele geçirilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bir akaryakıt istasyonunda yapılan aramalarda; 127 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ele geçirilen tır lastiklerinin piyasa değerinin yaklaşık 400 bin lira olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR