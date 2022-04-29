'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' İLE SUÇLANAN 33 GAZETECİ VE EKONOMİSTE BERAAT - Son Dakika
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'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' İLE SUÇLANAN 33 GAZETECİ VE EKONOMİSTE BERAAT

29.04.2022 12:30
'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' İLE SUÇLANAN 33 GAZETECİ VE EKONOMİSTE BERAAT

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikayeti üzerine aralarında gazeteci, sanatçı ve ekonomistlerin olduğu 33 sanığın 'Piyasa dolandırıcılığı' suçlamasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.

BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikayeti üzerine aralarında gazeteci, sanatçı ve ekonomistlerin olduğu 33 sanığın 'Piyasa dolandırıcılığı' suçlamasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ'ın da bulunduğu sanıklar hakkında suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Vedat Gürdal, Şenay Becerikli ve Orhan Kalkan ile sanık avukatları ve şikayetçi BDDK ile SPK avukatları katıldı. Duruşma savcısı, "Sanıklar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun ABD doları fiyatının artacağına yönelik yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle dava açılmışsa da yabancı ülke paralarının sermaye piyasası aracı olarak sayılmadığından suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.

"İTİBARIN ZEDELENMESİ YÖNÜNDEN HÜKÜM KURULMALI"

Şikayetçi BDDK avukatı Deniz Kubat, ilk olarak sanık Fercan Yalınkılıç ve Kerim Karakaya'nın tvde yaptıkları haberler nedeniyle haklarında işlem başlatıldığını, sanıklar hakkında "İtibarın zedelenmesi" suçu yönünden değerlendirme yapılarak hüküm kurulması gerektiğini belirtti.

MAHKEME BERAAT VERDİSanık avukatları ise bilirkişi raporlarında hem piyasa dolandırıcılığı, hem de Bankacılık Kanunu'nda düzenlenen "İtibarın zedelenmesi" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat verilmesi talebinde bulundular. Sanıklar da beraatlerini talep ettiler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 33 sanık hakkında "Piyasa dolandırıcılığı" suçundan beraat kararı verdi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu belirterek İngilizce yayın yapan bir haber sitesinde 10 Ağustos 2018 tarihinde bir haber yapıldığı ve haberde ülkemizin bankacılık sisteminin 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya olduğunun belirtildiği kaydediliyordu. Soruşturmada haber siteleri dışında gerçek kişiler tarafından oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden de aynı amaca hizmet eder nitelikte saldırılarda bulunulduğu anlatılarak yaptıkları paylaşımlara ayrıntılı yer veriliyordu. Sanıkların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik düzen ve istikrarını hedef alır şekilde sermaye piyasalarında ve borsada işlem gören firma, kurum ve kuruluşlara ilişkin güvensizliğe yol açan, kaos oluşturacak mahiyette beyan ve açıklamalarda bulundukları ifade ediliyordu. Aralarında Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ gibi isimlerin de bulunduğu 33 sanığın "Piyasa dolandırıcılığı" suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.


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Togo Cumhuriyeti, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PİYASA DOLANDIRICILIĞI' İLE SUÇLANAN 33 GAZETECİ VE EKONOMİSTE BERAAT - Son Dakika


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