Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 31 milyar 675,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 31 milyar 675,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 276 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:07 Kaynak: AA
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