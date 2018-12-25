Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 23 milyar 621,9 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 23 milyar 621,9 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 129,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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