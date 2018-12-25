Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 23 milyar 621,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 23 milyar 621,9 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 30 milyar 129,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:05 Kaynak: AA
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