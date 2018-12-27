Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
33 dakika önce
Piyasa, güne 46 milyar 3,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 46 milyar 3,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 36 milyar 318 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:06 Kaynak: AA
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