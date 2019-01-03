Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 43 milyar 183,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 43 milyar 183,7 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 930,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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