Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
2 saat önce
Piyasa, güne 43 milyar 183,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 43 milyar 183,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 33 milyar 930,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:21 Kaynak: AA
En Çok Gelişim Gösteren Kripto Para Birimi Cardano Oldu
İşte Emeklinin Alacağı Zamlı Maaşlar
Sapık Yolcu, Yanında Uyuyan Üniversiteli Kızın Cinsel Organına Dokundu
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar