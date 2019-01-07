Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 27 milyar 703,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 27 milyar 703,3 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 435,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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