Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 27 milyar 703,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 27 milyar 703,3 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 435,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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