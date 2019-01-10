Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 37 milyar 197,6 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 37 milyar 197,6 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 313,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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