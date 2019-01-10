Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
53 dakika önce
Piyasa, güne 37 milyar 197,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 37 milyar 197,6 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 28 milyar 313,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:04 Kaynak: AA
Dünyanın En Zengin Çifti Boşanıyor!
İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı
Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi
Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor