Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 32 milyar 937,4 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 32 milyar 937,4 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 29 milyar 572,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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