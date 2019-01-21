Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 26 milyar 879,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 26 milyar 879,7 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 19 milyar 959,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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