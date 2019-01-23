Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 40 milyar 949 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 40 milyar 949 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 36 milyar 973,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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