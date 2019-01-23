Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

2 saat önce

Piyasa, güne 40 milyar 949 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 40 milyar 949 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 36 milyar 973,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor

Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 12:08:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]