Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 28 milyar 291 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 28 milyar 291 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 171,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:05 Kaynak: AA
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