Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 28 milyar 291 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 28 milyar 291 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 171,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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