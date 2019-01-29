Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
18 dakika önce
Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 904,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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