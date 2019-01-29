Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 21 milyar 312,8 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 904,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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