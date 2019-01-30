Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 14 milyar 509,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 14 milyar 509,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 11,9 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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