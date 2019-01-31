Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 17 milyar 145,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 17 milyar 145,5 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 555,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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