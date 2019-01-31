Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 17 milyar 145,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 17 milyar 145,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 555,3 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA
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