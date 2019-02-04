Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
28 dakika önce
Piyasa, güne 27 milyar 573,4 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 27 milyar 573,4 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 819,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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