Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 18 milyar 433,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 18 milyar 433,5 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 840,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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