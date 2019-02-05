Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 18 milyar 433,5 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 18 milyar 433,5 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 23 milyar 840,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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