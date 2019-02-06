Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 15 milyar 961,3 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 15 milyar 961,3 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 592,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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