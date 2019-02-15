Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 10 milyar 169,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 10 milyar 169,8 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 111,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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