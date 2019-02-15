Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
51 dakika önce
Piyasa, güne 10 milyar 169,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 10 milyar 169,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 111,5 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:06 Kaynak: AA
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Hayatta Her Şey Var Programına Kadın Seyircinin Enişte İtirafı Damga Vurdu
Eski Kocasını Öldürüp Kayıp Başvurusunda Bulunan Kadını, 14 Yaşındaki Kızı Ele Verdi
Adana'ya Kokain Getiren Uzman Çavuş Tutuklandı