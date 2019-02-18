Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 4 milyar 937 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 4 milyar 937 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 9,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:03 Kaynak: AA
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