Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 584 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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