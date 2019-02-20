Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 584 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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