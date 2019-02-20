Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 28 milyar 30 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 24 milyar 584 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira EPDK'ya 24 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar

Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu Gözaltına Alın Genç Kızın, Polisin Tacizine Uğradığı İddiasına AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 12:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]