Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

40 dakika önce

Piyasa, güne 6 milyar 536,4 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 6 milyar 536,4 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 715,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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