Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 22 milyar 185,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 22 milyar 185,1 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 26 milyar 214,8 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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