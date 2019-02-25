Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 5 milyar 59 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 5 milyar 59 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 550,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



1 Milyarlık TL'lik Derbi Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi

Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı Genç Doktor, Sokak Ortasında İnsanlığın Ölmediğini Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 11:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Piyasa Güne Artı Rezervle Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]