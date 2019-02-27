Son Dakika Haberleri: Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 288,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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