Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.



Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 288,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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