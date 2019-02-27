Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı
1 saat önce
Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 24 milyar 426,7 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 288,7 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:06 Kaynak: AA
TIR'ın Dorsesine Gizlenmiş 43 Bin 170 Kilo Kehribar Taşı Bulundu
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!