Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 130,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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