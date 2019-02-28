Son Dakika Haberleri: Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

33 dakika önce

Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 130,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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