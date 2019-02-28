Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı
33 dakika önce
Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 10 milyar 217,8 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 20 milyar 130,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:06 Kaynak: AA
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