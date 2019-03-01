Son Dakika Haberleri: Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

1 saat önce

Piyasa, güne 2 milyar 729 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 2 milyar 729 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 18 milyar 436,6 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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