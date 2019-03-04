Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı
22 dakika önce
Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.
Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 916,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:05 Kaynak: AA
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