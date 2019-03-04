Son Dakika Haberleri: Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

22 dakika önce

Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı, System.String[]
Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.


Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 916,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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