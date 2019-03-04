Piyasa, Güne Artı Rezervle Başladı

Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.

Piyasa, güne 11 milyar 132 milyon lira artı rezervle başladı.





Bankaların serbest depo hesabı ise 22 milyar 916,2 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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